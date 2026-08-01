Число поданных заявлений в колледжи в этом году оказалось рекордным

Кравцов: в колледжи в 2026 году подали почти 3 млн заявлений — это рекорд

Число заявок в российские колледжи и техникумы в рамках приемной кампании 2026 года достигло почти трех миллионов. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов .

Он уточнил, что озвученный показатель оказался на 500 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом.

«На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи — почти три миллиона», — уточнил министр.

Глава Минпросвещения обратил внимание на рост интереса молодежи к системе среднего профессионального образования. Также Кравцов напомнил, что по всей стране продолжает действовать масштабная программа капитального ремонта школ, детских садов и колледжей.

Ранее министр указал на растущую популярность педагогических специальностей. Он выразил уверенность, что абитуриенты осознанно выбирают профессию учителя. В этом году конкурс в педагогических вузах составил более 14 заявлений на одно место.