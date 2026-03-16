Число бюджетных мест по востребованным направлениям увеличат в российских вузах

Количество бюджетных мест в колледжах и вузах по направлениям, востребованным для российской экономики, будет расти. Об этом на совещании с вице-премьерами объявил председатель кабмина Михаил Мишустин, сообщило РИА «Новости» .

«В первую очередь по ним будет увеличиваться количество бюджетных мест в учебных заведениях», — подчеркнул он.

Мишустин также отметил, что правительство определило список приоритетных профессий. В него вошли информатика и вычислительная техника, электроника, биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика, авиация и космонавтика, робототехника, медицина и фармацевтика.

Ранее депутат Олег Смолин сообщил, что переход российских вузов на новую систему образования, которая предполагает отказ от бакалавриата и магистратуры к 2026-2027 учебному году, повысит уровень знаний выпускников.