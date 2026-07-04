Братья-близнецы из Алтайского края получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике

Рособрнадзор: близнецы в Алтайском крае получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике

В Алтайском крае два брата-близнеца получили по 100 баллов на ЕГЭ по физике. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Александр и Сергей Половниковы стали золотыми медалистами и единственными стобалльниками в школе № 15 города Заринска. Экзамен они сдавали в разных аудиториях. Ребята отметили, что в заданиях было то, к чему их готовил учитель.

Преподаватель физики Геннадий Поляков рассказал, что братья отличаются целеустремленностью и трудолюбием, а соревновательный дух дополнительно мотивировал их заниматься. Половниковы посещали дополнительные занятия и консультации, а также участвовали в олимпиадах.

Отличные результаты показали выпускники по русскому языку и математике: Александр получил 94 и 86 баллов соответственно, Сергей — 91 и 88 баллов. У обоих есть золотой значок ГТО и награды за волонтерство.

Ранее в гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах пять выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ.