В гимназии №16 «Интерес» пять выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

В гимназии №16 «Интерес» в городском округе Люберцы сразу пять выпускников показали максимальный результат на Едином государственном экзамене. Один из них стал мультистобалльником.

Педагоги считают, что это закономерный итог многолетней работы. Они подчеркивают важность интереса к предмету для достижения высоких результатов. Директор гимназии Ирина Снегирева отмечает, что задания ЕГЭ рассчитаны на тех, кто не боится выходить за рамки школьного учебника.

В гимназии уроки строятся на практическом применении изученного. Учителя показывают, где в жизни пригодятся те или иные знания. В «Интересе» любят интеллектуальные игры, олимпиады, фестивали и конкурсы.

Среди выдающихся выпускников — Кирилл Бабичев, получивший максимум по физике, Дмитрий Новоженов, Роман Коваленко и Али Искандеров, сдавшие профильную математику, а также Никита Нестеров, блестяще сдавший русский язык и химию.

Никита Нестеров получил высшие баллы по химии и русскому языку. Его учитель Ольга Горячева вспоминает, что он всегда доходил до сути и не ленился. Али Искандеров, сдавший математику на 100 баллов, на вопрос о секрете успеха отвечает коротко: «Школа и учителя».