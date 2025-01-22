Борьба с буллингом в школах. Как будет работать новый закон

Журналист Малашенко: в школах появятся службы примирения для борьбы с буллингом

В России могут ввести закон о борьбе с буллингом. Документ не предполагает штрафов, но он обяжет ставить обидчиков на учет в детской комнате полиции. Об этом в стриме 360.ru рассказала ведущая Екатерина Малашенко.

Буллингом будут считаться умышленные систематические действия, которой могут привести или уже привели к физической или психологической травме.

«Школы обязаны будут сообщать в полицию, и обидчиков должны будут ставить на учет в обязательном порядке. В школах появятся службы примирения, или они еще могут называться службами медиации», — рассказала журналист.

Участниками служб будут старшеклассники, которые выступят в роли посредников между поссорившимися детьми и педагогами. Учителям объяснят, как себя нужно вести себя в таких ситуациях. Закон должен решить проблему замалчивания в школах.

В учебных учреждениях Балашихи внедрили QR-коды для анонимных сообщений о буллинге. С их помощью дети смогут заявлять о травле.