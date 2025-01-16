QR-коды для анонимных сообщений о буллинге внедрили в школах Балашихи

QR-коды для анонимного информирования о буллинге установили в школе № 12 в микрорайоне Новое Павлино. Все знаки индивидуальны для каждой организации.

Коды поставили в рамках проекта «Бесконфликтная школа». Они направлены на предотвращение споров и травли в школах.

«Наша школа вошла в состав пилотных школ, которые тестируют данный проект. Мы этому очень рады, потому что это современный метод, современный инструмент, который помогает разрешать конфликты, помогает тем деткам, которые, возможно, постеснялись обратиться за помощью к психологам, к учителю или к другим сотрудникам школы в случае травмы или буллинга», — рассказала заместитель директора школы Анна Бакова.

Если ребенок столкнулся с травлей в школе, он может навести телефон на QR-код. Его запрос отправится напрямую к уполномоченному по правам ребенка по Московской области. QR-код уникален для каждой школы, что помогает быстро выявить конкретный случай и принять меры.

Проект «Бесконфликтная школа» реализуется с конца 2019 года по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой при поддержке Министерства образования и Академии социального управления. В его рамках психологи рассказывают о том, как помочь ребенку, как действовать в случае конфликта, как понять, что учащийся столкнулся с неприятностями.