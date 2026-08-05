Более половины выпускников 11-х классов смогут поступить в вузы на бюджет

Более 50% одиннадцатиклассников смогут стать бюджетниками в российских вузах по итогам приемной кампании 2026 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки России.

«В эту приемную кампанию университетам установили 620 481 место, из них — 446 692 по программам базового высшего образования, бакалавриата и специалитета», — заявили в министерстве.

Отсюда следует, что бюджетные места доступны более чем половине одиннадцатиклассников. Это число превышает прошлогодние показатели.

Также в Минобрнауки изучили, какие вузы чаще выбирают победители олимпиад и в этом году увеличили для них прием. В числе таких учреждений — Финансовый университет, МГУ имени Ломоносова, ВШЭ, СПбГУ.

Ранее стало известно, что Минобрнауки запустит проект «Университет родительства» в вузах, направленный на подготовку студентов к семейной жизни и воспитанию детей.