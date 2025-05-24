Чернышенко: более 630 тысяч одиннадцатиклассников сдадут ЕГЭ в России

В 2025 году на государственную итоговую аттестацию выйдут более 630 тысяч одинадцатиклассников и свыше 1,6 миллиона девятиклассников. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, слова вице-премьера привела пресс-служба его аппарата.

«В этом году более 1,6 миллиона девятиклассников и свыше 630 тысяч одиннадцатиклассников выходят на государственную итоговую аттестацию. Ребята, верьте в свои силы и выбирайте специальности, которые интересны вам и нужны нашей стране», — заявил он.

Вице-премьер поблагодарил родителей и учителей за их вклад в обучение выпускников и выразил уверенность, что полученные навыки и знания для молодого поколения станут фундаментом для будущих свершений.

Чернышенко также подчеркнул, что школа не только дает знания, но и учит грамотно мыслить, дружить, принимать верные решения, создает условия для развития талантов и реализации потенциала каждого человека.

Ранее стало известно, что родителей выпускников впервые допустят к наблюдению за ЕГЭ.