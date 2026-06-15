Более 242 тысяч школьников 15 июня напишут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

В понедельник, 15 июня, более 242 тысяч выпускников напишут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам. Об этом сообщили в Рособрнадзоре .

«Основной период ЕГЭ 15 июня продолжат экзамены по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Всего в этот день на участие в ЕГЭ зарегистрировано более 242 тысяч человек», — отметили в федеральной службе.

Экзамен по биологии будут сдавать 134 тысячи учеников. Он состоит из двух частей и 28 заданий. На работу выпускникам отвели три часа 55 минут.

Географию планируют сдавать более 24 тысяч человек. В экзамене 29 заданий, которые нужно выполнить за три часа.

В рамках ЕГЭ по иностранным языкам школьники показывают знания по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Больше всего желающих сдать ЕГЭ по английскому языку — около 83 тысяч, меньше всего — по испанскому — 145 человек. Китайский письменный планируют сдавать 388 выпускников. На экзамен по европейским языкам отводится три часа 10 минут, на китайский — три часа. Устную часть экзамена школьники сдадут 18 и 19 июня.

ЕГЭ по обществознанию и физике школьники сдавали 11 июня. За экзаменационные парты в этот день сели 397 тысяч выпускников.