Восемь тонн канцтоваров отправили из Балашихи в Курск и Донбасс к 1 Сентября

Жители Подмосковья собрали восемь тонн канцелярии для детей Курска и Донбасса. Волонтеры региона работают в режиме нон-стоп.

Несколько гуманитарных конвоев уже отправлены в Курскую область. Практически круглосуточно в пунктах сбора принимают все самое необходимое для пострадавших людей из приграничья.

«Сегодня мы загружаем гуманитарную помощь для жителей Курской области и новых территорий. А это именно канцелярия для школьников к 1 сентября», — рассказала волонтер регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Александра Шиляева.

Помощь для пострадавших передают общественные организации, благотворительные фонды, волонтеры и просто неравнодушные жители. Школьные принадлежности, а также средства личной гигиены и продукты питания собирали жители во всех городах Московской области в рамках губернаторской благотворительной акции «Доброе дело».

Подробная информации опубликована на сайте volonter.mosreg.ru. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: +7 (925) 591-40-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи эвакуированным из Курска.

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