Более 1,5 миллиона первоклассников в России сегодня пойдут в школу

В новом учебном году в школу пойдут 1,5 миллиона первоклассников. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его слова привели в аппарате .

Заместитель председателя правительства привел слова президента о том, что школа должна давать не только знания и компетенции, но и воспитывать молодых людей, а также помогать юношам и девушкам приобретать ценностную опору в жизни.

Чернышенко отметил, что первоклассники смогут получить все возможности для реализации потенциала благодаря нацпроекту «Молодежь и дети», а также работе педагогов и поддержке родителей.

Российский лидер Владимир Путин поздравил школьников с началом нового учебного года и пожелал им верить в себя и идти только вперед. Отдельные поздравления он передал первоклассникам, у которых начинается новый этап в жизни. Путин также поблагодарил педагогов за их труд.