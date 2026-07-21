Более 1,1 миллиона абитуриентов подали документы на поступление в вузы в рамках приемной кампании 2026 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

Наибольший интерес у поступающих вызвали информатика, педагогика, лечебное дело, инженерные и технические специальности.

Ранее пресс-служба Минцифры отметила, что, по данным на 15 июля, сервисом «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах» воспользовались более миллиона абитуриентов, подавших 3,4 миллиона заявлений. Почти 370 тысяч будущих студентов сделали выбор, где намерены учиться, и дали свое согласие на зачисление.

Изменить свое решение они могут до 25 июля, дня окончания приемной кампании на бюджет.