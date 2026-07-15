Абитуриенты подали больше трех миллионов заявлений в вузы через «Госуслуги»

Сервисом «Поступление в вуз онлайн», доступным через «Госуслуги», воспользовались уже более миллиона абитуриентов, подавших 3,4 миллиона заявлений. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Почти 370 тысяч будущих студентов сделали выбор, где намерены учиться, и дали свое согласие на зачисление. Если они передумают, есть возможность изменить решение на «Госуслугах» до окончания приемной кампании на бюджет (до 25 июля).

«Нововведение этого года — на портале можно отозвать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление», — отметили в Минцифры.

Ранее абитуриентам напомнили, что вузы не принимают электронную почту с международным доменом. Важно удостовериться, что приемная комиссия получила документы.