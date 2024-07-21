Благодаря пересдаче высший балл по ЕГЭ получили более 120 школьников

По новому порядку 4–5 июля прошла пересдача ЕГЭ. Благодаря этому результат в 100 баллов получили еще 122 школьника, рассказали РИА «Новости» в Рособрнадзоре.

«Также 54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике (20), русскому и профильной математике (по восемь)», — уточнили в ведомстве.

Максимальный балл, по данным Рособрнадзора, получили 122 школьника, пришедших на пересдачу.

Подводя итоги дней пересдачи ЕГЭ, пресс-служба ведомства отмечала, что в ней приняли участие 105 009 человек. При этом заявление подали 113,5 тысячи.

«Явка составила 94% от заявленных на пересдачу. Этот процент показывает, что участниками ЕГЭ был сделан осознанный выбор», — указали в Рособрнадзоре.

Анализ пересдач, по мнению специалистов ведомства, показал положительное влияние инициативы президента России Владимира Путина на результаты школьников.

В ходе послания Федеральному собранию глава государства призвал дать выпускникам второй шанс: по выбору самого ученика предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вуз.