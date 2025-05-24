Бюджетные места в российских вузах разделят на две части

Распределение бюджетных мест между российскими вузами проведут по новому подходу. С таким заявлением на пленарном заседании X Всероссийского форума молодых ученых и предпринимателей U-NOVUS в Томске объявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он пояснил, что все бюджетные места разделят на две части. Первую распределят в рамках конкурса между вузами. От этой практики решили не отказываться, чтобы сохранить конкуренцию между университетами.

«Другая часть отойдет под госзадание исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране», — привела слова Фалькова пресс-служба министерства.

Глава ведомства добавил, что регулирование платного приема в российские вузы продолжится. Фальков пояснил, что есть учебные заведения, которые дают некачественное образование, что вредит как студентам, так и отечественной экономике.

Еще одним нововведением станет создание единого образовательного пространства внутри страны. Это даст новые возможности для студенческой мобильности и снизит нагрузку на преподавательский состав. Кроме того, студентам обеспечат больше практических занятий на передовых предприятиях.

Подмосковные вузы и колледжи в этом году откроют для абитуриентов более 26 тысяч бюджетных мест. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он подчеркнул, что такое разнообразие позволит выпускникам школ найти для себя подходящую специальность.