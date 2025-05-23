Свыше 26 тысяч бюджетных мест создадут в вузах и колледжах Подмосковья в 2025 году

Последние звонки прозвенят в школах Подмосковья 24 мая. После этого начнется сезон экзаменов, а затем период приема в вузы и колледжи. Всего в грядущем учебном году для абитуриентов подготовят более 26 тысяч бюджетных мест.

Основной период сдачи экзаменов продлится с 23 мая по 4 июля. ГИА напишут около 39,8 тысячи человек, из которых чуть более 35,5 тысячи — выпускники этого года. Для них подготовили 278 пунктов, оборудованных всем необходимым оборудованием. За ходом экзаменов будут следить около 15,5 тысячи специалистов, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что с прошлого года участники процедуры могут пересдать один из предметов по желанию, если его не устроит результат.

Парламентарий добавил, что в предстоящем учебном году образовательные учреждения подготовят более 26 тысяч бюджетных мест для абитуриентов. Из них 1,5 тысячи — в вузах и 24,6 тысячи — в ссузах. Им предложат разные специальности — от экономики и педагогики до слесарного дела и электромонтажа.

«Более того, многие колледжи имеют соглашения с предприятиями в рамках проекта „Профессионалитет“ — и у молодых людей параллельно с учёбой есть возможность пройти практику и сразу позаботиться о рабочем месте по окончании учебы», — добавил он.

Брынцалов добавил, что для абитуриентов некоторых категорий будут предусмотрены особые условия поступления. Так, детям участников СВО будет предоставлена квота в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест.

«Наши выпускники — надежда и будущее Подмосковья и России. Желаю ребятам верить в свои силы, и тогда всё обязательно получится. В добрый путь!» — сказал Брынцалов.