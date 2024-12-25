Более 100 центров образования отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В Московской области продолжается реализация программы капитального ремонта образовательных учреждений. В комитете Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике сообщили, что в 2025 году в Подмосковье приведут в порядок еще 108 объектов.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в планах отремонтировать 56 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять учреждений дополнительного образования. По его словам, на эти цели предусмотрено около 30 миллиардов рублей.

«В рамках капитального ремонта зданий школ проводятся также переоснащение образовательных организаций, благоустройство прилегающей территории, повышение квалификации педагогов», — подчеркнула председатель комитета Линара Самединова.

Она отметила, что по указу президента до конца 2030 года необходимо завершить капремонт школ и детских садов, которые признали нуждающимися в обновлении на 1 января 2025 года. Всего программа капремонта до 2027 года включает свыше 280 объектов образования.