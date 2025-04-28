Беднее доставщиков пиццы. Матвиенко рассказала, почему молодые учителя не идут в профессию

Кадровый голод в образовании сохраняется из-за того, что на зарплату молодого педагога невозможно содержать семью. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, ее слова приводит «Парламентская газета» .

«Разносчик пиццы получает порядка 130 тысяч, а молодой учитель — 25-30 тысяч рублей. И из 1,1 миллиона выпускников педвузов только 40% устраивается работать по профессии не потому, что они не хотят быть педагогами», — подчеркнула она.

Матвиенко добавила, что решить проблему не помогают даже региональные меры, такие как подъемные или помощь с жильем.

Депутат Яна Лантратова назвала слова председателя Совфеда очень показательными. Она рассказала, что в Подмосковье открылось много современных школ, но их не получается полностью укомплектовать кадрами.