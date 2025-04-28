Депутат Лантратова: молодые учителя недовольны низкими зарплатами

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова в беседе с RT заявила о критической ситуации с низкими зарплатами молодых педагогов.

Она прокомментировала слова председателя Совфеда Валентины Матвиенко о том, что учителя зарабатывают меньше разносчиков пиццы.

«Пример с разносчиком пиццы очень показателен. Ко мне поступило несколько обращений из Подмосковья, где открылось много современных школ, но там не хватает педагогов из-за низких зарплат. Молодые специалисты не могут содержать семью на такие деньги», — сказала Лантратова.

Она добавила, что похожие проблемы есть и в других регионах. Лантратова предложила меры поддержки учителей и введение единой тарифной сетки по всей стране для обеспечения достойного уровня дохода. Это привлечет молодых специалистов и повысит качество образования. По ее мнению, качественное образование невозможно без высококвалифицированных учителей.

Ранее сенатор Наталия Косихина предложила предоставить учителям право выгонять учеников за неоднократное нарушение дисциплины.