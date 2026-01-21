Вузы поменяли список вступительных экзаменов на 48 направлениях подготовки

Российские вузы скорректировали списки вступительных испытаний, которые необходимо пройти для поступления. Изменения коснулись 48 направлений подготовки. Об этом сообщили «Известия» .

Список экзаменов изменили в связи с внесенными Министерством науки и высшего образования корректировками, которые вступят в силу 1 марта этого года.

Теперь сдача ЕГЭ по физике станет обязательной для абитуриентов еще 26 технических направлений, в том числе для «Радиотехники», «Ядерной физики и технологий», «Энергетического машиностроения». Будущих педагогов обяжут сдавать предмет, соответствующий их профилю, а не обществознание, как это было раньше.

Также на 21 гуманитарном направлении вузы теперь могут потребовать от поступающих результаты экзаменов по истории.

Ранее Рособрнадзор опубликовал минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год для получения аттестата. Выпускникам необходимо набрать 24 балла по русскому языку и 27 баллов — по математике. Для поступления в вуз результаты должны быть выше.