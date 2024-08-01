АНО «Евразия» объявила о старте проекта «Евразийский лицей»

Свыше 100 педагогов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в международном форуме «Евразийская перемена» в Москве с 25 по 28 июля. На нем было объявлено о запуске «Евразийского лицея» и Евразийского педагогического совета.

В рамках «Евразийского лицея» организация окажет финансовую, проектную и инфраструктурную поддержку школам в странах ЕАЭС. К примеру, планируется внедрить инновационные образовательные программы и оснастить классы самым современным оборудованием. Для педагогов предусмотрели стажировки в лучших образовательных центрах России и стипендиальную программу.

Кроме того, Евразийский педагогический совет станет эффективной площадкой для развития, повышения квалификации и обмена опытом учителей. Также АНО «Евразия» создаст ресурсные центры в разных странах постсоветского пространства.

«Западу за 30 лет удалось разрушить систему образования в постсоветских странах, чтобы у нас не было конкурентных преимуществ перед ним. Наша общая задача — воссоздать то хорошее, что было раньше. В этом главная идея проекта „Евразийский лицей“», — заявил член Попечительского совета АНО «Евразия» и лидер политического блока «Победа» Илон Шор.