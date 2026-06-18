Академик Ямбург рассказал, что средние баллы по ЕГЭ выросли из-за системных изменений в экзаменах

В 2026 году средние баллы ЕГЭ по русскому языку, литературе и истории увеличились. По мнению заслуженного учителя России, академика Российской академии образования Евгения Ямбурга, это стало возможным благодаря системным изменениям в экзамене. Об этом написало ИА НСН .

«Экзамен не стал проще. Он изменился с точки зрения вариативности подготовки детей. Произошли качественные изменения», — заявил Ямбург.

По данным разработчиков КИМ, средний балл по русскому языку вырос с 60,68 до 63,06, по литературе — с 61,87 до 63,49, по истории — с 55,8 до 57,85. Ямбург связывает улучшение результатов с несколькими факторами. Например, ЕГЭ стал дифференцированным: выпускники, которые планируют поступать на факультеты с физико-математическим уклоном, сдают углубленный уровень математики, а гуманитарии — базовый, написал «ФедералПресс».

Кроме того, теперь вместо тестов нужно писать эссе и понимать контекст, что делает экзамен более сложным. Также появились олимпиадные льготы, бонусное сочинение и репетиционные работы, благодаря чему дети чувствуют себя более подготовленными и не паникуют. Наконец, по инициативе президента появилась возможность пересдать предмет, если выпускник недоволен результатом.