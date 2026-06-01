В 2026 году вузы России будут принимать студентов по новым правилам

В России стартовала приемная кампания 2026 года. Абитуриенты могут подавать документы в 1717 вузов дистанционно через портал «Госуслуги» или лично. Бюджетных мест выделено более 620 тысяч, приоритет отдан инженерным специальностям. Об этом рассказала Life.ru депутат Государственной думы Ольга Пилипенко.

Как отметила парламентарий, в этом году университеты самостоятельно предоставляют скидки на платное обучение, в том числе для олимпиадников. Сохраняются и квоты для льготных категорий граждан: участников СВО, инвалидов, детей-сирот. Более 80 тысяч мест выделено для целевого обучения по заявкам конкретных работодателей, которые можно найти на портале «Работа в России».

Нововведением этого года стал отказ от собственных информационных систем вузов — теперь заявления принимаются только через «Госуслуги», по почте или лично. Выпускники колледжей смогут поступать на профильные специальности по внутренним экзаменам, а не ЕГЭ. Абитуриенты могут отслеживать статус своего заявления в режиме реального времени.