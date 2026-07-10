Профориентолог Крылова напомнила абитуриентам, что вузы не принимают электронную почту с международным доменом

Завершается первый и самый важный этап приемной кампании в вузы — подача заявлений на поступление. Из-за невнимательности или небрежности планы могут измениться даже у тех, кто успешно сдал ЕГЭ. Юрист в сфере образования и автор блога «Профориентация и образование» Елена Крылова рассказала KP.RU , как избежать ошибок при поступлении.

Сейчас абитуриенты могут подавать документы в один, два, три, четыре или пять вузов одновременно, большинство делает это через Госуслуги. До 25 июля можно изменить «набор» вузов: отозвать документы из одного учебного заведения и отправить в другое. Но после 25 июля уже ничего не переиграешь.

27 июля вузы опубликуют конкурсные списки, ранжированные по баллам ЕГЭ и дополнительным баллам. Абитуриентам предстоит самостоятельно определить, в какой вуз отдавать согласие на зачисление. Крайний срок — 5 августа.

С Госуслугами подача документов упростилась, но многие абитуриенты все равно допускают ошибки. Как отметила эксперт, адрес электронной почты должен иметь российский домен с окончанием ru, а не международный (такую вузы не принимают). Важно удостовериться, что ваши документы приемная комиссия получила. Списки подавших заявки обычно публикуют на сайтах вузов — найдите там себя и проверьте, корректно ли внесены баллы.

Каждый день проверяйте электронную почту и уведомления с Госуслуг, чтобы не пропустить важное. Бывает, запрашивают дополнительную информацию и пишут именно на электронку, а абитуриенты этого не замечают, добавила Крылова.