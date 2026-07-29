Абитуриентам рассказали, как часто можно переносить согласие на зачисление в вуз

Минпросвещения: согласие на зачисление в вуз можно переносить раз в 2 часа

Поступающим рассказали, что перенести согласие на зачисление в тот или иной вуз можно раз в два часа. Об этом сообщили в телеграм-канале Минпросвещения.

«Важно: согласие можно перенести раз в два часа», — подчеркнули в ведомстве.

Отозвать согласие на зачисление и подать его в другой вуз можно до 12:00 1 августа — на приоритетном этапе и до 12:00 5 августа — на основном.

Недавно абитуриента с 310 баллами по ЕГЭ не зачислили на бюджет из-за олимпиадников. Об этом молодой человек рассказал в соцсетях.

На следующий же день после заявления бывшего школьника ректор Финансового университета Станислав Прокофьев подчеркнул, что вуз может выделить выпускнику грант, который полностью покроет стоимость обучения.