Абитуриент с 310 баллами ЕГЭ не прошел на бюджет из-за олимпиадников

Абитуриент с 310 конкурсными баллами не смог поступить на бюджет в выбранный университет. Об этом он рассказал в соцсетях, вызвав бурное обсуждение правил приема, сообщил MK.RU .

Несмотря на высокий результат, юноша уступил другим поступающим, которые получили бонусы за индивидуальные достижения — например, победы в олимпиадах.

Многие вузы добавляют за заслуги — золотую медаль, волонтерство или знак ГТО — до 10 баллов. У победителей отдельных профильных состязаний есть особые права при зачислении. В итоге даже отличные баллы ЕГЭ не всегда гарантируют бюджетное место, а небольшой бонус может решить исход поступления.

На следующий день ректор Финансового университета Станислав Прокофьев заявил ТАСС, что вуз может выделить выпускнику грант, полностью покрывающий стоимость обучения.

Российские университеты завершили прием документов на программы специалитета и бакалавриата 25 июля.