Ректор Бауманки Гордин: ЕГЭ по физике предоставляет равные возможности для всех абитуриентов при поступлении в вуз

С 2026 года для поступления в вузы на инженерные специальности необходимо будет сдавать вступительные экзамены по физике. Будут ли они проходить на базе вуза или в формате ЕГЭ, пока неизвестно. Однако, по словам ректора МГТУ имени Баумана Михаила Гордина, единый экзамен предоставляет всем ученикам равные возможности, пишет ИА НСН .

Он отметил, что вузу технически сложнее организовать собственное тестирование, такая практика давно не проводилась. Небольшую часть экзаменов Бауманка делала лишь для семей участников специальной военной операции (СВО).

Ректор подчеркнул, что обязательный экзамен по физике никак не отразится на средних баллах. Сегодня минимальный проходной балл в МГТУ составляет 220 из 300, добавил Гордин.