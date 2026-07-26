Сегодня 14:56 Календарь абитуриента: какие важные даты нужно знать в 2026 году Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com Образование

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Российские вузы 25 июля завершили прием документов на программы специалитета и бакалавриата от абитуриентов бюджетных отделений. Какие даты нужно знать каждому поступающему — в материале 360.ru.

В этом году на бюджет могут поступить свыше 620 тысяч человек, первокурсников ожидают 1,2 тысячи вузов. Подать документы с 2026-го можно только через портал «Госуслуги» вместо сайтов вузов. Последним днем подачи на бюджетные места стало 25 июля. Помимо «Госуслуг», документы подавали через приемную комиссию или по почте. Выпускники выбирали до пяти вузов и до пяти направлений в каждом.

Фото: РИА «Новости»

Какие даты нужно знать абитуриентам После 25 июля абитуриентам остается следить за своими позициями в рейтингах — это можно делать на сайтах учебных заведений или в суперсервисе «Поступление в вуз онлайн». Конкурсные списки опубликуют 27 июля. До 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, целевиков и олимпиадников. От абитуриентов основного конкурса такой документ ждут до 5 августа до 12:00 по московскому времени. Согласие теперь является основным документом для зачисления вместо оригинала аттестата. Приказы о зачислении опубликуют 3 августа для льготников, олимпиадников и целевиков и 7 августа — для поступающих по ЕГЭ. В это время действуют «дни тишины»: подать или отозвать согласие нельзя, все решения нужно принять до.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Что делать, если не прошел в вуз Если абитуриент не увидел себя в приказе, есть несколько вариантов: дополнительное зачисление. Учебные заведения могут провести дополнительный этап. Согласия подают до 9 августа, приказы о зачислении — 10 августа;

дополнительный прием. Если после основного и дополнительного этапов остались незакрытые места, вуз может объявить дополнительный прием. Заявления принимают с 12 августа, зачисление планируют на 26–29 августа;

платное обучение. До 20 сентября продолжается прием на платные отделения. Зачисление длится до 30 сентября.

Фото: Maxim Platonov/Business Online / www.globallookpress.com

Изменения в правилах поступления 1. С 2026 года онлайн-заявления принимаются только через суперсервис «Госуслуг». 2. Впервые государство контролирует количество платных мест — их сократили на 47 тысяч. 3. Выпускники колледжей могут поступать по внутренним испытаниям без ЕГЭ только на профильные направления. Если абитуриент резко меняет сферу, высшее учебное заведение может потребовать результаты Единого госэкзамена.

Фото: Медиасток.рф

Высокие баллы — не равно бюджет В этом году абитуриенты с отличными результатами ЕГЭ столкнулись с проблемами при поступлении на бюджет в престижные вузы, сообщил «Коммерсант». Причиной стало большое количество льготников и олимпиадников — они в приоритете. Даже ученики с максимальными баллами могут оказаться в конце рейтинга. Высокий конкурс на бюджет в топовых вузах также связан с тем, что туда стремятся льготники, олимпиадники и выпускники с высокими баллами.

Фото: РИА «Новости»