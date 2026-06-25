Журнал Nature: чай действует мягче, чем кофе из-за аминокислоты L-теанин

Ученые определили, почему чай оказывает более спокойное воздействие на организм по сравнению с кофе, несмотря на схожее содержание кофеина. Все дело в аминокислоте L-теанин, которая содержится в чайных листьях, но отсутствует в кофейных зернах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature .

Обычно считается, что кофе вызывает резкий прилив энергии и нервное возбуждение, а чай ассоциируется с расслаблением и сосредоточенностью. Однако разница в содержании кофеина между этими напитками не так велика: в зависимости от сорта чашка чая может содержать от 14 до 61 миллиграмма кофеина, а чашка кофе — от 65 до 120 миллиграммов, написал MK.RU.

Исследователи выяснили, что различия в эффекте объясняются сочетанием кофеина и L-теанина. Эта аминокислота преимущественно содержится в чайном растении Camellia sinensis и некоторых грибах. Эксперименты показали, что комбинация L-теанина и кофеина улучшает внимание и повышает точность выполнения задач, а также снижает чувство усталости.

В одном из экспериментов участники, получавшие одновременно L-теанин и кофеин, показали лучшие когнитивные результаты по сравнению с теми, кто употреблял только кофеин. Ученые предполагают, что L-теанин может усиливать положительные эффекты кофеина и смягчать его побочные действия, такие как нервозность.

Даже при дозировках, сопоставимых с несколькими чашками чая, комбинация этих веществ обеспечивала более устойчивое внимание и лучшую концентрацию. При этом L-теанин сам по себе оказывает ограниченное влияние на когнитивные функции.