BMC Public Health: ученые подтвердили связь курения и риска депрессии

Журнал BMC Public Health опубликовал результаты исследования, которое выявило зависимость между курением и риском развития депрессии. В проекте проанализировали данные почти 174 тысяч человек в возрасте от 19 до 72 лет.

Участники делились информацией о своем психическом здоровье, диагнозах депрессии и привычках, связанных с курением. Исследование показало, что у людей среднего возраста (от 40 до 59 лет) риск депрессии особенно высок, написал TheRussianNews.ru.

Была выявлена четкая зависимость от дозы: чем больше сигарет человек выкуривал в день, тем сильнее проявлялись депрессивные симптомы. Отказ от курения, напротив, способствовал улучшению психического состояния.

С течением времени после последней выкуренной сигареты риск депрессии снижался, а последний депрессивный эпизод все дальше отодвигался в прошлое. Исследователи отметили, что более позднее начало курения коррелирует с более поздним появлением первых симптомов депрессии.

Авторы подчеркнули, что работа не позволяет говорить о прямой причинно-следственной связи, но результаты усиливают аргументы в пользу профилактики курения и поддержки отказа от него. Ученые считают, что снижение потребления табака может иметь значение не только для физического, но и для психического здоровья. Будущие долгосрочные исследования помогут лучше понять механизмы этой связи.