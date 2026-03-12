Жители Кубани сняли распад небольшого метеорита

Над восточным Черноморским побережьем России в ночь на 12 марта пролетел яркий болид. Жители Новороссийска, Анапы и Ростова-на-Дону заметили его невооруженным глазом. Космический объект разрушился над акваторией, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Видео полета метеорита по ночному небу появились в пабликах нескольких прибрежных регионов. Жители Новороссийска, Анапы и Ростова-на-Дону следили за ним примерно в одно и то же время, с 22:24 до 22:36.

«Исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра)», — сообщили астрономы.

Специалисты не определили точные координаты, но предположили, что метеорит разрушился над Черным морем. Хвост болида можно было увидеть в Краснодаре и в населенных пунктах вдоль берега.

Ранее огненный шар появился в небе над Нидерландами. Радары Службы управления воздушным движением не смогли его зафиксировать, поэтому специалисты выдвинули версию о метеорите.