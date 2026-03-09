В небе над Нидерландами заметили огненный шар

Жители Нидерландов наблюдали в небе крупный огненный шар. По оценкам экспертов, это был метеорит, сообщила телерадиокомпания NOS .

Многочисленные сообщения о неопознанном объекте поступили в полицию по всей стране. Представитель правоохранительных органов пояснил, что описания различались в зависимости от местоположения наблюдателей.

Эксперт по космосу Роб ван ден Берг и член Нидерландской рабочей группы по метеорам Йост Хартман подтвердили, что это с высокой долей вероятности был метеорит.

Служба управления воздушным движением не зафиксировала объект радарами — вероятно, он находился слишком высоко для систем гражданской авиации.

Ранее в понедельник агентство DPA сообщило, что фрагменты метеорита повредили крыши домов в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, космическое тело могло достигать трех метров. Оно вошло в атмосферу на высоте 80 километров и было видно около 10 секунд.