Жителей Земли предупредили о мощном метеоритном дожде

Землю может накрыть метеоритный дождь после возможного столкновения астероида 2024 YR4 с Луной. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша РАН Леонид Еленин.

По его словам, вероятность такого удара оценивается в 1% и она постепенно снижается. Ученый отметил, что даже при таких прогнозах исключать подобный сценарий нельзя.

«Столкновение с Луной может быть опасно для Земли, потому что будет мощный взрыв, энерговыделение мощностью примерно восемь мегатонн», — подчеркнул Еленин.

Согласно астрономическим расчетам, астероид 2024 YR4 может приблизиться к Земле в декабре 2032 года. Специалисты НАСА оценивали вероятность его столкновения от 0,5% до 6%.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил 360.ru, что 2024 YR4 относится к категории аполлонов. В ширину он достигает порядка 50 метров. По расчетам ученых, астероид пролетит на расстоянии примерно 60 тысяч километров от поверхности Земли.