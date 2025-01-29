29 января 2025 22:53 Второй после Апофиса. Что известно о новом астероиде 2024 YR4 Ученый Эйсмонт: столкновение Земли с 2024 YR4 приведет к локальной катастрофе 0 0 0 Фото: NASA /Goddard / Global Look Press Наука

Исследования

Планета Земля

В 2032 году с Землей может столкнуться астероид 2024 YR4. Вероятность этого — от 0,5% до 6%, что по астрономическим меркам довольно много: процент стал самым высоким со времен открытия Апофиса. Однако наблюдают за небесным телом совсем недолго и, возможно, уровень его опасности еще понизят.

Когда открыли астероид 2024 YR4 Система последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) впервые обнаружила 2024 YR4 в Чили 25 декабря прошлого года. Астероиду присвоили третий уровень по шкале Турина из-за особенно опасного сближения с планетой 22 декабря 2032 года. В НАСА считают его заслуживающим внимания астрономов. «Текущие расчеты дают 1% или более вероятности столкновения, способного вызвать локальное разрушение. Скорее всего, новые телескопические наблюдения приведут к переназначению на уровень 0», — указывали в агентстве.

Интересно В 2032 году, по текущим прогнозам, 2024 YR4 пройдет мимо Земли на минимальном расстоянии 0,00001 астрономической единицы (а.е.), причем 1 а. е. — расстояние между Землей и Солнцем. Это около 1500 километров, что с астрономической точки зрения очень близко. В 2032 году, по текущим прогнозам, 2024 YR4 пройдет мимо Земли на минимальном расстоянии 0,00001 астрономической единицы (а.е.), причем 1 а. е. — расстояние между Землей и Солнцем. Это около 1500 километров, что с астрономической точки зрения очень близко.

EarthSky оценил вероятность столкновения астероида с Землей как один к 83 во время сближения. На данный момент это единственный астероид со значением выше нуля.

Характеристики астероида 2024 YR4 Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с 360.ru пояснил, что 2024 YR4 относят к категории аполлонов — их орбита пересекает земную. «Размер [астероида] трудно определить, потому что его открыли на большом расстоянии», — сказал он. По информации EarthSky, в ширину 2024 YR4 достигает порядка 150 футов, или 50 метров. Эйсмонт добавил, что в поперечнике он около 50-100 метров.

Если он [столкнется с Землей], то это, наверное, не глобальная, а очень серьезная локальная катастрофа. Натан Эйсмонт ученый

Вероятное воздействие астероидов, пояснил собеседник 360.ru, иногда оценивают в Хиросимах. «Если в тротиловом эквиваленте, то это более 50 Хиросим. Воздействие довольно серьезное», — обратил он внимание, выразив надежду, что 2024 YR4 пройдет мимо Земли.

Фото: Wendel, JoAnna R. (HQ-NG000)[Inu / Keystone Press Agency / Global Look Press

В 2023 году, по словам Эйсмонта, астероид пролетит на расстоянии примерно в 60 тысяч километров от поверхности нашей планеты.

Здесь, наверное, уместно сравнить с Апофисом. Это астроид побольше, около 400 метров в поперечнике, <…> первоначальные оценки вероятности попадания были примерно такие же, как и у 2024 YR4. Натан Эйсмонт

Риск столкновения Земли с Апофисом, напомнил ученый, смогли более точно оценить только в 2011 году.

Интересно Апофис — единственный астероид, когда-либо имевший более высокий уровень по шкале Турина, четвертый. Однако по итогам наблюдений астрономов его понизили до нуля. По версии ученых, у астероида незначительный риск столкнуться с нашей планетой — по крайней мере, в течение столетия. Апофис — единственный астероид, когда-либо имевший более высокий уровень по шкале Турина, четвертый. Однако по итогам наблюдений астрономов его понизили до нуля. По версии ученых, у астероида незначительный риск столкнуться с нашей планетой — по крайней мере, в течение столетия.

«С YR4 все-таки есть надежда, что улучшить точность [данных] удастся быстрее, чем в случае с Апофисом. <…> Сейчас возможности по определению траектории и размеров существенно более высокого уровня», — сказал Эйсмонт. По его мнению, через два-три месяца можно будет сказать, действительно ли вероятность столкновения астероида с Землей высока, или оснований для беспокойства нет.

Фото: поваленные деревья на месте падения Тунгусского метеорита, 1908 г. / Global Look Press

2024 YR4 и Тунгусский метеорит В статье EarthSky заметили, что 2024 YR4 в случае удара едва ли положил конец жизни на планете, какой мы ее знаем — размер астероида для этого слишком мал. Однако локальных разрушений в месте предполагаемого падения не избежать. «Астероид 2024 YR4 не является разрушителем мира. Полагают, что он схож по размеру с Тунгусским метеоритом, который упал в Сибири в 1908 году и сравнял порядка 2150 квадратных километров леса в малонаселенной местности», — указали в материале. Астрономы, основываясь на имеющихся данных, говорят о семи вероятных столкновениях 2024 YR4 с Землей между 2032 и 2079 годами. Информация, скорее всего, изменится по мере поступления новых данных.