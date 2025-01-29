Второй после Апофиса. Что известно о новом астероиде 2024 YR4
Ученый Эйсмонт: столкновение Земли с 2024 YR4 приведет к локальной катастрофе
В 2032 году с Землей может столкнуться астероид 2024 YR4. Вероятность этого — от 0,5% до 6%, что по астрономическим меркам довольно много: процент стал самым высоким со времен открытия Апофиса. Однако наблюдают за небесным телом совсем недолго и, возможно, уровень его опасности еще понизят.
Когда открыли астероид 2024 YR4
Система последнего оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS) впервые обнаружила 2024 YR4 в Чили 25 декабря прошлого года. Астероиду присвоили третий уровень по шкале Турина из-за особенно опасного сближения с планетой 22 декабря 2032 года. В НАСА считают его заслуживающим внимания астрономов.
«Текущие расчеты дают 1% или более вероятности столкновения, способного вызвать локальное разрушение. Скорее всего, новые телескопические наблюдения приведут к переназначению на уровень 0», — указывали в агентстве.
Интересно
EarthSky оценил вероятность столкновения астероида с Землей как один к 83 во время сближения. На данный момент это единственный астероид со значением выше нуля.
Характеристики астероида 2024 YR4
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с 360.ru пояснил, что 2024 YR4 относят к категории аполлонов — их орбита пересекает земную.
«Размер [астероида] трудно определить, потому что его открыли на большом расстоянии», — сказал он.
По информации EarthSky, в ширину 2024 YR4 достигает порядка 150 футов, или 50 метров. Эйсмонт добавил, что в поперечнике он около 50-100 метров.
Если он [столкнется с Землей], то это, наверное, не глобальная, а очень серьезная локальная катастрофа.
Натан Эйсмонт
ученый
Вероятное воздействие астероидов, пояснил собеседник 360.ru, иногда оценивают в Хиросимах.
«Если в тротиловом эквиваленте, то это более 50 Хиросим. Воздействие довольно серьезное», — обратил он внимание, выразив надежду, что 2024 YR4 пройдет мимо Земли.
В 2023 году, по словам Эйсмонта, астероид пролетит на расстоянии примерно в 60 тысяч километров от поверхности нашей планеты.
Здесь, наверное, уместно сравнить с Апофисом. Это астроид побольше, около 400 метров в поперечнике, <…> первоначальные оценки вероятности попадания были примерно такие же, как и у 2024 YR4.
Натан Эйсмонт
Риск столкновения Земли с Апофисом, напомнил ученый, смогли более точно оценить только в 2011 году.
Интересно
«С YR4 все-таки есть надежда, что улучшить точность [данных] удастся быстрее, чем в случае с Апофисом. <…> Сейчас возможности по определению траектории и размеров существенно более высокого уровня», — сказал Эйсмонт.
По его мнению, через два-три месяца можно будет сказать, действительно ли вероятность столкновения астероида с Землей высока, или оснований для беспокойства нет.
2024 YR4 и Тунгусский метеорит
В статье EarthSky заметили, что 2024 YR4 в случае удара едва ли положил конец жизни на планете, какой мы ее знаем — размер астероида для этого слишком мал. Однако локальных разрушений в месте предполагаемого падения не избежать.
«Астероид 2024 YR4 не является разрушителем мира. Полагают, что он схож по размеру с Тунгусским метеоритом, который упал в Сибири в 1908 году и сравнял порядка 2150 квадратных километров леса в малонаселенной местности», — указали в материале.
Астрономы, основываясь на имеющихся данных, говорят о семи вероятных столкновениях 2024 YR4 с Землей между 2032 и 2079 годами. Информация, скорее всего, изменится по мере поступления новых данных.