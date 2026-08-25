«Человечеству нужен резервный вариант для переезда»: гендиректор «Роскомоса» Баранов рассказал о планах в отрасли

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в интервью автору канала «Юнашев Live» Александру Юнашеву рассказал о перспективах российской космонавтики, взаимодействии с NASA и планах по освоению дальнего космоса.

Несмотря на политические разногласия между странами, космическое сотрудничество России и США продолжается. Дмитрий Баканов подчеркнул, что партнеры по Международной космической станции (МКС) взаимозависимы с точки зрения безопасности экипажей. Перед недавней встречей на Байконуре было неясно, как сложится диалог, однако на практике специалисты сохранили продуктивный рабочий формат. Глава «Роскосмоса» отметил прагматизм американской стороны: конкуренция и одновременное сотрудничество позволяют развивать технологии, так как обе страны умеют работать вместе.

Продление эксплуатации МКС до 2030 года не меняет планов России по созданию собственной орбитальной станции. Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) планируется изготовить и запустить в 2028 году. Переход от МКС к новой станции должен пройти плавно — в корпорации считают важным не допустить технологического перерыва в пилотируемой программе.

Параллельно Россия развивает собственную лунную программу. Она включает исследовательские миссии к Луне и международный проект лунной станции с участием Китая и более десяти других стран. Освоение других небесных тел рассматривается как необходимая перспектива для человечества. Сначала предстоит отработать технологии жизнеобеспечения на Луне, а затем перейти к Марсу и более дальнему космосу.

«Сто процентов мы это сделаем. Сначала на Луне, потом на Марсе. Рано или поздно мы к этому придем, просто уровень технологий пока не позволяет», — заявил Баканов, отвечая на вопрос о колонизации планет.