Землю накрыла магнитная буря класса G1

Во вторник, 17 декабря, на Земле началась магнитная буря класса G1. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В 08:21 по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», — уточнил о.

Бури такого уровня считаются самыми слабыми, они фактически не влияют на работу электроприборов. Максимальным является уровень G5, при котором возникают проблемы с электросетями и сбои в функционировании спутников и связи.

В воскресенье, 8 декабря, в центре мониторинга солнечной активности сообщили, что на Солнце зафиксировали две вспышки высшего класса Х и М.