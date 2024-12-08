Две мощнейшие вспышки произошли на Солнце за день

Две сильнейшие вспышки класса Х и М произошли на Солнце за день

В воскресенье, 8 декабря, на Солнце произошли две вспышки высшего класса Х и М. Об этом ТАСС заявили в центре мониторинга солнечной активности.

«В 12:06 в рентгеновском диапазоне зафиксировали вспышку Х2.3. В тот же день в 01:15 в группе пятен 3917 (S07E27) в рентгеновском диапазоне зарегистрировали вспышку M3.2 продолжительностью 13 минут», — заявили в пресс-службе.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на звезде в течение 7 и 8 декабря к настоящему моменту зафиксировали около 30 вспышек среднего класса С.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения вспышки на Солнце делят на пять классов: A, B, C, M и X. Как правило, вспышки, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури на Земле.

Ранее астрофизик Натан Эйсмонт заявил о снижении пика магнитных бурь в ближайшие годы.