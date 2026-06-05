Землю накроет мощный геомагнитный шторм

Мощный геомагнитный шторм грозит Земле из-за столкновения облаков солнечной плазмы. Он может вызвать перебои со связью и плохое самочувствие, сообщил ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт изданию НСН .

Столкновение нескольких облаков солнечной плазмы прогнозировалось вечером 4 июня. По словам специалиста, это довольно редкое явление. Из-за него Землю накроет геомагнитный шторм третьего уровня.

«Обычно в случаях такого серьезного выброса плазмы возникает довольно существенная магнитная буря. Судя по прогнозам, можно будет даже наблюдать полярное сияние в довольно низких широтах, например, на широте Москвы», — сказал Эйсмонт.

Геомагнитная буря скажется на самочувствии немногочисленных метеозависимых людей. В большей степени, по словам ученого, она повлияет на качество связи и навигационные спутники.

Выбросы плазмы устремились в сторону Земли после нескольких сильных вспышек на Солнце. Специалисты ИКИ РАН прогнозировали, что они сольются в одно облако с двумя ядрами.