Землю накроет магнитная буря 21 июля

Магнитная буря может начаться в ближайшие часы, скорость солнечного ветра уже начала расти. Об этом сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН .

«Плотность ветра тоже растет, причем даже более интенсивно, что также соответствует современным представлениям. Быстрая плазма солнечного ветра при движении от Солнца к Земле, словно ковш экскаватора, сгребает перед собой межпланетное вещество и создает перед своим фронтом зону повышенной плотности», — отметили ученые.

По словам физиков, также активизировались и вспышки на Солнце.

Недавно кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников заявил, что плохое самочувствие во время магнитных бурь — результат самовнушения.Ученый подчеркнул: за последние два года в Москве было десятки магнитных бурь, однако люди не ощущали существенного влияния на здоровье. По его мнению, когда человек знает о магнитной буре, он начинает связывать с ней любые недомогания.