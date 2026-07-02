Ученый Угольников опроверг влияние магнитных бурь на здоровье человека

Ученый отметил, что за последние два года в Москве было десятки магнитных бурь, в том числе и более сильные, но люди не ощущали существенного влияния на здоровье. По его мнению, когда человек знает о магнитной буре, он начинает связывать с ней любые недомогания, на которые в другое время мог бы и не обратить внимания.

Ранее ученые предупредили о мощной вспышке на Солнце. Фронт от вспышки достигнет Земли в четверг, 2 июля, между 21:00 и 24:00 мск.