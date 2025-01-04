Земляне увидят самое большое Солнце в 2025 году

В январе россиян ждет уникальное явление. Земля приблизится к Солнцу на минимальное за весь 2025 год расстояние. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Земля 4 января в 16:28 окажется в перигелии, то есть ближайшей к светилу точке своей орбиты — 147099586,2505 километра. Это позволит наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году.

Кроме того, за год произойдут четыре затмения — частные солнечные 29 марта и 21 сентября, полные лунные 14 марта и 7 сентября. Из них россияне смогут увидеть два лунных и одно солнечное. Самые крупные полнолуния произойдут 5 ноября и 5 декабря, а Суперлуние — в ночь на 6 января, когда Луна окажется в 356 832 километрах от Земли.

Предыдущий год земляне проводили, увидев еще одно редкое астрономическое явление — черную луну. Это пятая фаза спутника, при которой он остался в тени относительно Земли и исчезнет с небосвода.