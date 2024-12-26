Сегодня 18:49 Черная луна 31 декабря: как правильно вести себя во второе новолуние месяца Эксперт Шалимова объяснила, что нельзя делать в черную луну 31 декабря 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / 360.ru Эксклюзив

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Последний день уходящего года, 31 декабря, среди прочего запомнится редким астрономическим явлением — черной луной. Что это такое, можно ли увидеть невооруженным глазом и как повлияет на людей, выяснил 360.ru.

Почему новолуние в декабре 2024 назвали черной луной По данным Новосибирского государственного университета, особенность будущего новолуния в том, что оно второе за месяц. Первое наблюдали в начале декабря.

Интересно У луны есть четыре фазы: новолуние, первая четверть (растущая луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая луна). Условно пятая фаза настанет 31 декабря — это будет еще одно новолуние. У луны есть четыре фазы: новолуние, первая четверть (растущая луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая луна). Условно пятая фаза настанет 31 декабря — это будет еще одно новолуние.

«Угловой размер Солнца, если смотреть на него с Земли, примерно совпадает с угловым размером Луны. Когда на линии Земля — Солнце появляется Луна, бывает это самое затмение Солнца Луной. Это и называется черной луной», — рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Интересно Луна в момент новолуния будет как бы в тени относительно Земли. Так что земляне не увидят ее. Луна в момент новолуния будет как бы в тени относительно Земли. Так что земляне не увидят ее.

Но, уточнил Эйсмонт, во время такого затмения можно рассмотреть что-то интересное на Солнце — например, его корону. «Это явление предоставляет много новых данным тем, кто занимается изучением светила», — добавил ученый.

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Почему исследователям интересна корона Солнца — самого верхнего и горячего слоя его атмосферы? Эйсмонт объяснил, что там наблюдается аномальный разогрев поверхности нашей звезды — более чем до трех тысяч градусов. «Если двигаться далее по Солнцу, то там случаются вспышки, температура которых достигает примерно двух миллионов градусов. Но природу этих явлений до сих не удалось определить. Точнее, научное сообщество не смогло договориться. Поэтому солнечные затмения интересны », — отметил собеседник 360.ru. Астроном Сергей Чумаков подчеркнул, что в науке нет понятия черной луны, но время от времени его используют. Одни подразумевают под этим терминов явление, когда в месяце случаются сразу два новолуния подряд, другие — второе новолуние за месяц, выпавшее на декабрь или январь.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как и где наблюдать черную луну 31 декабря Интерес ученых к новолуниям понятен, однако можно ли увидеть черную луну обычным наблюдателям? Спешим расстроить: рассмотреть полностью спрятавшуюся в тень Луну не получится. Даже телескоп не поможет. Если повезет, можно стать свидетелем небольшой вспышки. «Увидеть кусочек Луны можно, только если на Луне в это время произойдет вспышка от врезавшегося в ее поверхность метеорита, что происходит примерно один раз в один час. Нужно большое терпение, наличие телескопа и камеры, постоянно записывающей видео того места, где в данный момент находится Луна, которая не освещена, чтобы дождаться этого момента», — рассказала заведующая Учебного астрофизического автоматизированного комплекса физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.

Фото: Carlos Santiago/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как черная луна повлияет на людей Новолуние 31 декабря сильно повлияет на людей, особенно на тех, у кого Луна связана с датой рождения, сообщила 360.ru нумеролог Наталья Шалимова. По ее словам, Луна отвечает за эмоции, интуицию и все, что касается обмана, недоверия, мошенничества. Они будут усиливаться за счет двойного новолуния.

Пробудятся подозрительность, недоверчивость, усилится тревожность. Всем начнет казаться, что после 31 декабря мы проснемся в другом мире. Наталья Шалимова

Из-за этого люди захотят меньше тратить и больше запасаться. Кто-то начнет готовить тревожный чемоданчик или положит паспорт на видное место. Важно помнить, что это только внутренне состояние, заверила Шалимова. Кроме того, начнет проявляться «теневая сторона» человека, ведь черная луна подсвечивает все темное и скрытое. «На арену выйдут обман, ложь, предательство. Такие события усилятся 31 декабря», — добавила эксперт.

Фото: IMAGO/Florian Gaul / Global Look Press

По словам Шалимовой, окружающие попытаются выводить на эмоции и агрессию. Негатив коснется и близких: вполне возможно, кто-то увидит родных с другой, неприглядной стороны. «Это будут провокации, недвусмысленные посылы. Поэтому берегите себя и не смотрите новости, чтобы не портить новогоднее настроение», — порекомендовала нумеролог. Новолуние в Новый год: что нужно делать Что сделать, чтобы влияние черной луны оказалось минимальным? Советы дала нумеролог Наталья Шалимова: это хорошее время, чтобы поплакать;

рассказать близким о чем-то волнующем;

дать волю положительным эмоциям;

довериться интуиции.

Фото: Then Chih Wey/XinHua / Global Look Press

Что запрещено в новолуние 31 декабря Нумеролог дала рекомендации о том, чего не стоит делать: постарайтесь контролировать себя: не теряйте самообладание, не выпускайте зверя, который сидит в каждом;

лучше отказаться от употребления алкоголя. «Это сложно из-за праздников. Если все же намечается большая вечеринка, важно покупать спиртное только с акцизами. Ни в коем случае не берите алкоголь с рук, у непроверенных продавцов и в ненадежных местах, не принимайте его в качестве угощения. Вас могут обмануть», — предупредила эксперт.