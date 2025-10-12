Земля попала под воздействие солнечной активности раньше срока

ИКИ РАН: Земля раньше срока попала под воздействие от корональной дыры на Солнце

Земля попала под воздействие потока плазмы от корональной дыры на Солнце, хотя это ожидалось в воскресенье вечером. Об этом в Telegram-канале сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

«Планета внутри потока плазмы из корональной дыры. Дует очень хорошо», — предупредили ученые.

Они отметили, что в воскресенье ожидается еще как минимум два оповещения.

«В течение трех-четырех часов — про магнитные бури. Ближе к темному времени суток — про полярные сияния в центральной части страны», — добавили в ИКИ РАН.

В лаборатории назвали неожиданным такое развитие событий, ведь первоначальные расчеты показывали, что плазма от корональной дыры придет только вечером в воскресенье.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев заявил, что Солнце сожжет Землю через пять миллиардов лет.