Сожжет Землю и еще две планеты. Когда Солнце превратится в красного карлика

Богачев: Солнце сожжет Землю через 5 млрд лет, превратившись в красного карлика

Солнце сожжет ближайшие к нему планеты через пять миллиардов лет. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Солнце — это звезда, и все, что имеет начало, имеет и конец. Согласно теории эволюции звезд, через пять миллиардов лет оно превратится в красного гиганта, сожжет Меркурий, Венеру и Землю», — сказал ученый.

Богачев пояснил, что Солнце превратится в белого карлика, став вечным объектом. До этого времени оно будет стабильно светить, а на Земле продолжат существовать довольно комфортные условия для жизни людей и биосферы.

