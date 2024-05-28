Завершился новый набор в отряд космонавтов Роскосмоса

Одна девушка и трое мужчин вошли в отряд космонавтов Роскосмоса

Новый набор в отряд космонавтов подошел к концу. Кандидатами стали одна девушка и трое мужчин, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В ближайшее время Эльчин Вахидов, Александр Жеребцов, Владимир Ворожко и Анастасия Бурчуладзе приступят к двухлетней общекосмической подготовке.

«По результатам общекосмической подготовки и государственного экзамена кандидатам присвоят квалификацию „космонавт-испытатель“», — рассказали в госкорпорации.

Четвертый отбор в отряд космонавтов проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Всего поступило 296 заявлений от претендентов, среди них — 80 женщин.

Ранее в Роскосмосе сообщили об отстыковке российского грузового корабля «Прогресс МС-25» от МКС. Несгораемые части аппарата должны были «приводниться» в несудоходном районе Тихого океана.