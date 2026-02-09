Запуск корабля SpaceX с российским космонавтом перенесли на 12 февраля

Запуск корабля SpaceX с миссией Crew-12 к МКС с российским космонавтом Андреем Федяевым перенесли на 12 февраля. Об этом сообщило НАСА .

«НАСА и SpaceX теперь нацелены на запуск миссии Crew‑12 к Международной космической станции не ранее 05:38 утра по восточному времени (13:38 по московскому времени. — Прим. ред.) в четверг, 12 февраля», — указали в пресс-службе агентства.

Старт состоится с космической станции ВВС на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее самой ранней возможной датой для запуска миссии называли 11 февраля. Конкретную причину переноса в официальном заявлении не указали.

На борту корабля SpaceX Dragon будут находиться четыре члена экипажа, включая российского космонавта Андрея Федяева. Планируется, что они проведут на орбите около шести месяцев, выполняя научные эксперименты и техническое обслуживание станции.