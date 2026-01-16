Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев улетел в США для подготовки к миссии SpaceX

Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев отправился на базу SpaceX в Хоторн, штат Калифорния, для прохождения предстартовой подготовки в качестве специалиста миссии Crew-12, сообщили в Центре подготовки космонавтов .

В ночь на 16 января Федяев улетел в США к началу тренировочных занятий на базе SpaceX. Совместно с коллегами — астронавтами НАСА Джессикой Меир и Джеком Хэтэуэй, а также астронавтом ESA Софи Адено — ему предстоит пройти серьезную подготовку к полету.

«Космонавт примет участие в тренировках на тренажере американского сегмента МКС, в том числе по действиям в случае возникновения нештатных ситуаций, занятиях по кораблю Crew Dragon и других мероприятиях», — заявили в Роскосмосе.

Вечером перед отъездом Федяева провожал отряд космонавтов: он встретился со своими товарищами во время традиционного чаепития. В США Андрея Федяева во время предстартовой подготовки будут поддерживать семья и коллеги.

Как заявил глава НАСА Джаред Айзекман, миссия Crew-12 стартует к Международной космической станции в середине февраля.

Ранее стало известно, что корабль Crew Dragon доставил экипаж МКС с россиянином Олегом Платоновым на Землю. В пресс-службе НАСА заявили, что приняли решение вернуть его на Землю досрочно из-за болезни одного из астронавтов.