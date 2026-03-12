Замеченный над Кубанью огненный шар оказался метеоритом

Накануне вечером над Черным морем примерно в 100 километрах к югу от Крымского моста пролетел метеорит. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Объект наблюдали примерно четыре секунды, за это время он пролетел от 100 до 200 километров. Такую скорость — от 90 до 180 тысяч километров в час — не может развивать ни одно устройство, созданное человеком.

По одной из версий, это отдельный камень, случайно попавший в атмосферу Земли. Он находился достаточно высоко, что и позволяло его увидеть в небе в разных населенных пунктах в сотнях километров от реальной траектории.

Сначала жители Кубани приняли увиденный объект за беспилотник, но взрыва не последовало. По другой версии, это мог быть спутник NASA, сходящий с орбиты.