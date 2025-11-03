Астрономы зафиксировали сильнейшую с конца сентября вспышку на Солнце

Вспышка уровня M5.0 произошла на Солнце в 13:11 по московскому времени в понедельник, 3 ноября. Как сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, это самый крупный выброс плазмы с конца сентября.

Куда именно отправилась выброшенная звездой масса, неизвестно, так как центр активности Солнца отклонен от Земли. Но есть риск, что солнечное вещество может пройти мимо нашей планеты, если выброс произошел под большим углом.

«Еще со второй половины октября стало понятно, что на обратной стороне Солнца находится как минимум два необычно крупных активных центра, движущихся к Земле», — пояснили в пресс-службе.

В лаборатории добавили, что о наличии бурлящих участков свидетельствовали появляющиеся облака плазмы, одно из которых направилось к приближающемуся к планете космическому объекту 3I/ATLAS.

«По прогнозу, солнечная активность и ее влияние на Землю в ближайшие дни будут усиливаться. Пик воздействия должен прийтись на середину и вторую половину будущей недели», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН заявили, что после нескольких дней затишья на звезде началось геомагнитное возмущение, что привело к серии новых вспышек, которые начали усиливаться. В ближайшее время их прекращения можно не ждать.