Вырвал у больного кишечник. Советский врач годами превращал пациентов в инвалидов

Советский врач Василий Миловидов сумел скрыть судимость за подпольный аборт и дошел до должности главного уролога Минздрава РСФСР. В течение многих лет медик превращал пациентов в инвалидов, сообщила Lenta.ru .

Роковым днем для уролога стало 8 сентября 1962 года — тогда врач оперировал 23-летнего Василия Данилина. Хирург принял двенадцатиперстную кишку за кисту и вырвал ее из брюшной полости.

«При ревизии органов брюшной полости было установлено следующее: 12-перстная кишка отсутствовала, тощая кишка у трейцеровой связки была ушита кетгутом, у привратника желудка имелись обрывы 12-перстной кишки», — рассказал исполняющий обязанности заведующего хирургическим отделением ГКБ № 13 Олег Бочавер.

Пациент скончался. Судебные медики установили, что операция не нужна была Данилину, а его лечащий врач сфальсифицировал документы. Оказалось, что хирург хотел внедрить в сферу урологии метод коллеги Софронова. Последний предложил очищать трофические язвы вакуумным насосом.

Миловидов решил использовать обычный электроотсос на внутренних органах, чтобы дать методу собственное имя. Однако выяснилось, что из 11 прооперированных таким образом пациентов никто не нуждался в хирургическом вмешательстве.